Боксер Пакьяо может завершить карьеру и баллотироваться на пост президента Филиппин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо не уверен в продолжении профессиональной карьеры, об окончательном решении спортсмен сообщит после отдыха. Об этом Пакьяо заявил в эфире телеканала Sky Sports .

В воскресенье 42-летний Пакьяо не сумел вернуть титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв обладателю титула кубинцу Йорденису Угасу решением судей.

"Я не знаю, сначала дайте мне отдохнуть, расслабиться, затем я приму решение", - ответил Пакьяо на вопрос о возвращении на ринг.

Пакьяо также заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента Филиппин. "Я опубликую финальное заявление в следующем месяце. Знаю, что столкнулся с трудной проблемой в более сложном мире, чем бокс. Но я хочу помогать людям в моей стране", - сказал Пакьяо.

Ранее бывший промоутер боксера Боб Арум заявил, что Пакьяо рассказал ему о желании баллотироваться на пост президента в 2022 году. В настоящее время боксер является членом Сената Филиппин, срок его полномочий истекает в 2022 году. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, восемь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.