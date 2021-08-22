"Сочи" примет решение об обращении в РФС по итогам матча с "Крыльями Советов" 23 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Клуб "Сочи" 23 августа примет решение по обращению в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

В субботу "Сочи" на выезде проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:1. В конце матча после удара нападающего сочинцев Дмитрия Воробьева мяч, возможно, попал в руку защитнику. Встреча проходила без использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"Сложно сказать, чего не хватило, нужно проанализировать, - сказал Рубашко. - Но в первую очередь забитых мячей не хватило. Было видно, что играли с преимуществом. Лично меня "Крылья Советов" ничем не удивили, в принципе ничего удивительного не было, забили на контратаке, а так, ничего".

"Будем ли мы обращаться в ЭСК РФС? Посмотрим сейчас, проанализируем, завтра будет принято решение по этому поводу. Старт сезона - это потеря очков в первом и этом турах, однозначно. Там играли с преимуществом большим, не забивали, нужно забивать", - добавил Рубашко.

"Сочи" с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Сочи" 26 августа на выезде сыграет со "Спартаком".