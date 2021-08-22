Дворкович считает, что в футбольном "Локомотиве" с приходом Плутника был наведен порядок

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Порядок дел в футбольном клубе "Локомотив" был наведен после назначения Александра Плутника на пост председателя совета директоров. Такое мнение журналистам высказал президент Международной шахматной федерации, бывший председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

В воскресенье "Локомотив" проводит домашний матч пятого тура Тинькофф - Российский премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Плутник стал председателем совета директоров железнодорожников в декабре 2020 года.

"Как оцениваю работу Плутника? Я считаю, что порядок наведен, результаты по крайней мере второй половины прошлого сезона были отличные. Сейчас подготовка к этому сезону прошла хорошо, показывает, что руководство команды имеет конкретные цели и понимает, как их достигать", - сказал Дворкович.

"Победа в Лиге чемпионов, конечно, пока является мечтой, сначала нужно выигрывать чемпионат, выступать в Лиге чемпионов успешно. Победа в Лиге чемпионов - мечта каждого серьезного клуба. Выиграет ли "Локомотив" Лигу чемпионов в ближайшие 60-70 лет? У меня раньше была мечта, чтобы чемпионат мира прошел в нашей стране, поэтому почему нет, все возможно", - добавил Дворкович.

По итогам прошлого сезона "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и стал обладателем кубка страны. Это гарантировало команде выход в групповой этап Лиги Европы.