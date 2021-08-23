Россияне проведут заключительный матч на групповом этапе ЧМ по пляжному футболу с японцами

Встреча начнется в 20:30 мск. Игры турнира проходят на Фестивальной площади СК "Лужники", арена вмещает 5 тыс. зрителей, матчи чемпионата мира могут посетить 50% болельщиков от общей вместимости арены. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Россияне и японцы выступают в группе А. В двух играх сборная России победила в дополнительное время американцев со счетом 5:4, а также оказалась сильнее парагвайцев в серии пенальти (3:3, 4:4, 5:4). Сборная Японии обыграла команду США (4:3) и сборную Парагвая (7:4) и гарантировала участие в плей-офф. Также в понедельник состоится матч США - Парагвай, встреча начнется в 19:00 мск.

Двукратный чемпион мира, помощник главного тренера сборной России Илья Леонов отметил, что команде нужно выигрывать японцев с разницей в два мяча, чтобы выйти из группы с первого места. "На мой взгляд, японцы будут играть, скажем так, более раскованно, груза ответственности на них нет, мне кажется, команда будет получать удовольствие от игры, - сказал Леонов ТАСС. - Над нами же будет довлеть результат, нам нужно выигрывать. А японцы, может быть, какую-то ротацию состава могут сделать, дать поиграть ребятам, которые меньше появлялись на песке. После нашего матча будут понятны расклады, кто и на кого выходит, не знаю, захотят ли японцы выбирать соперника, но мы точно перед своими болельщиками будем играть на победу".

В понедельник определятся первые четвертьфинальные пары. Победитель группы А сыграет с командой из квартета B, которая займет второе место, и наоборот. В этот день также пройдут матчи Таити - Мозамбик и Испания - ОАЭ. После двух туров сборная Таити (3) лидирует в таблице своего квартета, вторыми идут испанцы (3), затем следуют команды Мозамбика (3) и ОАЭ (2).

Россияне с тремя очками занимают второе место в таблице группы А, лидируют японцы (6), команды США и Парагвая не набрали очков. За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравшая сборная не получает очков. По итогам группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды. При равенстве очков главным показателем является разница забитых и пропущенных мячей.

Результаты четвертого игрового дня

В воскресенье также прошли четыре матча в группах С и D. В квартете С бразильцы обыграли сборную Сальвадора со счетом 4:2, а швейцарцы оказались сильнее белорусов (7:3). В группе D уругвайцы победили сборную Омана (4:2), а действующие чемпионы мира португальцы уступили сенегальцам (3:5).