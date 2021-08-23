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Допинг в спорте

Нурмагомедов назвал психологической слабостью применение допинга

Бывший чемпион UFC считает, что спортсмены применяют допинг, когда не уверены в своих силах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Применение допинга спортсменами является их психологической слабостью. Такое мнение высказал журналистам бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедов владел титулом чемпиона UFC в легком весе. В октябре 2020 года он объявил о завершении карьеры и был исключен из рейтинга организации. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.

"50 раз я сдавал анализы на допинг начиная с 2015 года, все разы я был чист, советую другим тоже. Я считаю, что это [применение допинга] некая психологическая слабость, когда человек не уверен в своих силах и он хочет заменить это чем-то, - сказал Нурмагомедов. - Я к этому отношусь с таким недопониманием. У меня допинг - это тренировки, спать, тренироваться, кушать, жить этим".

"Я сюда приехал после тренировки, ровно час без остановки боролся. Потренировался, покачался, поехал сюда. И то я не действующий атлет. Я считаю, что бойцы должны жить этим", - добавил он.

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