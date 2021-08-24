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Летние неолимпийские виды спорта

Представители 18 стран примут участие в чемпионате мира по бильярдному спорту в Югре

Спортсмены из России выступят на турнире под национальным флагом, поскольку санкции Всемирного антидопингового агентства на эти соревнования не распространяются

ТАСС, 24 августа. Чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", который пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), соберет 65 участников из Германии, Латвии, России, США и еще 14 стран. Об этом сообщили в пресс-службе департамента физической культуры и спорта региона во вторник.

"Ханты-Мансийск принимает чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", - говорится в сообщении. - Партии пройдут с 24 по 28 августа. В них примут участие 65 сильнейших спортсменов из 18 стран - Азербайджана, Кипра, Эстонии, Финляндии, Молдавии, Грузии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Украины, США, Белоруссии и России".

В пресс-службе АУ "Юграмегаспорт" уточнили ТАСС, что спортсмены из России выступят на турнире под национальным флагом, санкции Всемирного антидопингового агентства на этот чемпионат не распространяются.

Чемпионат пройдет с соблюдением всех мер по предотвращению распространения коронавируса: в месте проведения соревнований действует обязательный масочный режим с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Обязательное условие для каждого участника - наличие отрицательного ПЦР-теста. Соревнования пройдут при 50-процентной заполняемости зрительских мест.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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