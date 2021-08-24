Представители 18 стран примут участие в чемпионате мира по бильярдному спорту в Югре

ТАСС, 24 августа. Чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", который пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), соберет 65 участников из Германии, Латвии, России, США и еще 14 стран. Об этом сообщили в пресс-службе департамента физической культуры и спорта региона во вторник.

"Ханты-Мансийск принимает чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", - говорится в сообщении. - Партии пройдут с 24 по 28 августа. В них примут участие 65 сильнейших спортсменов из 18 стран - Азербайджана, Кипра, Эстонии, Финляндии, Молдавии, Грузии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Украины, США, Белоруссии и России".

В пресс-службе АУ "Юграмегаспорт" уточнили ТАСС, что спортсмены из России выступят на турнире под национальным флагом, санкции Всемирного антидопингового агентства на этот чемпионат не распространяются.

Чемпионат пройдет с соблюдением всех мер по предотвращению распространения коронавируса: в месте проведения соревнований действует обязательный масочный режим с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Обязательное условие для каждого участника - наличие отрицательного ПЦР-теста. Соревнования пройдут при 50-процентной заполняемости зрительских мест.