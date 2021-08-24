Сборная Швеции по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира в Иркутске

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Сборная Швеции не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске в октябре. Решение принято правлением ассоциации этого вида спорта в связи с распространением коронавируса как на национальном, так и на международном уровне, сообщается опубликованном во вторник в пресс-релизе.

"Конечно, хотим сыграть на чемпионате мира. Мы также с большим уважением относимся к той огромной работе, которую организатор проделывает для организации таких крупных мероприятий. Мы знаем, например, что нас ждет арена мирового уровня и до сих пор сделано все, чтобы можно было провести чемпионат мира. Но проявляя заботу о здоровье наших и других игроков, Швеция не может сейчас участвовать", - отметил председатель ассоциации Пера-Андерс Густафссон.

По его словам, ассоциация действовала в соответствии с рекомендациями управления здравоохранения страны. "Исходя из текущей ситуации с пандемией и связанной с ней неопределенности, мы также не хотим подвергать шведскую систему здравоохранения еще большему напряжению. Кроме того, любое распространение инфекции в команде может иметь последствия для продолжающегося игрового сезона, и мы хотим избежать этого, насколько это возможно", - пояснил Густафссон.

Сборная Швеции ранее участвовала во всех чемпионатах мира с 1957 года, не опускаясь ниже третьего места. Впервые выиграла мировое первенство в 1981 году в Хабаровске. Всего сборная Швеции 12 раз становилась победителем чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года пройдет с 11 по 17 октября в Иркутске. В следующем году турнир состоится с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.