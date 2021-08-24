Федерация хоккея Китая рассматривает возможность натурализации игроков "Куньлунь Ред Стар"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Руководство Федерации хоккея Китая рассматривает возможность натурализации некоторых игроков пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом на пресс-конференции перед Кубком мэра Москвы рассказал журналистам генеральный менеджер клуба Николай Феоктистов.

В нынешнем сезоне "Куньлунь Ред Стар" является базовым клубом для формирования сборной Китая на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине. Тренерский штаб клуба также работает и в национальной команде.

"Есть правила IIHF [Международной федерации хоккея] - хоккеист, чтобы поменять гражданство, должен выступать в клубе под федерацией данной страны 16 месяцев, на протяжении пяти лет "Куньлунь Ред Стар" этим [поиском игроков с китайскими корнями] занимался, - сказал Феоктистов. - Мы старались через свой клуб провести как можно больше ребят, которые могли бы выступать за сборную, но в этом сезоне уже не сможем привлекать новичков, так как у них не будет 16 месяцев, поиски закончены".

"У нас в составе есть три группы игроков: китайские хоккеисты, ребята из Северной Америки, но у них родители китайцы, и несколько человек, которых, как мы надеемся, сможем натурализовать. У нас есть небольшой дефицит качественных игроков, например, вратарей, потому что в Китае с этим сложно", - добавил генменеджер клуба.

В заявке пекинского клуба на официальном сайте КХЛ числятся голкиперы Александр Лазушин, Пэрис О'Брайен, Джереми Смит и Хань Пэнфэй.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.