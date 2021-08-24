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Коррупционный скандал в ФИФА

ФИФА получит свыше $201 млн компенсации от Министерства юстиции США

После начатого в 2015 году Министерством юстиции США расследования коррупционного скандала в ФИФА к уголовной ответственности были привлечены более 50 функционеров
© EPA/STEFFEN SCHMIDT

ТАСС, 24 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) получит свыше $201 млн от Министерства юстиции США в качестве компенсации за коррупционную деятельность бывших чиновников федерации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

После начатого в 2015 году Министерством юстиции США расследования коррупционного скандала в ФИФА к уголовной ответственности были привлечены более 50 функционеров, 27 человек и четыре юридических лица признали себя виновными. Сообщается, что первоначально Министерство юстиции США распределит $32 млн в ФИФА, Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL). Также средства будут распределены в организации, ответственные за развитие футбола в Северной, Центральной и Южной Америке. Отмечается, что деятельность коррупционеров принесла ущерб в размере свыше $201 млн, которые теперь будут возвращены в ФИФА.

"Я рад, что деньги, которые были незаконно выведены из футбола, теперь возвращаются и будут использованы по назначению. Хочу искренне поблагодарить органы юстиции США за их помощь, за быстрый и эффективный подход к решению этих вопросов. Благодаря их вмешательству в 2015 году мы смогли коренным образом изменить отношение общественности к ФИФА и превратить ее из токсичной организации в уважаемый и пользующийся доверием спортивный руководящий орган. К счастью, мы миновали этот темный период истории, и приятно видеть, что в фонд ФИФА поступают средства, которые могут положительно повлиять на многих людей в футбольном мире, особенно через молодежные и общественные программы", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала несколько высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. 24 марта комитет по этике ФИФА отстранил на занимавшего тогда должность президента организации Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря Жерома Вальке от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет 8 месяцев. Также они должны выплатить по 1 млн швейцарских франков в качестве штрафа. Блаттеру и Вальке инкриминировались в частности незаконная выплата премиальных руководителям федерации, махинации с трудовыми договорами, оплата частных судебных издержек Вальке за счет ФИФА, 15 августа судебная палата независимого комитета ФИФА по этике пожизненно дисквалифицировала бывшего казначея CONMEBOL Ромера Осуну за коррупционную деятельность.

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