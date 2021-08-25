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Паралимпиада в Токио

В Паралимпийской деревне выявлено два новых случая заражения коронавирусом у спортсменов

Всего в среду сообщили о 16 новых случаях заражения на Паралимпиаде

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревне в Токио, дали положительные результаты. Об этом говорится в отчете оргкомитета "Токио-2020".

Во вторник был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне. В среду оргкомитет Игр сообщил о 16 новых случаях заражения, 11 из них были выявлены у лиц, которые не являются жителями Паралимпийской деревни.

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. На Играх будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

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Паралимпиада в Токио
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