Вдовин: волновался, что флаг ПКР запутается во время церемонии открытия Паралимпиады

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио Андрей Вдовин признался, что во время церемонии открытия Паралимпиады сосредоточился на флаге, который начал запутываться вокруг древка. Об этом Вдовин рассказал ТАСС.

Церемония открытия Паралимпийских игр прошла 24 августа на Олимпийском стадионе в Токио, знаменосцами команды ПКР стали легкоатлеты Елена Паутова и Вдовин. Всего в открытии Паралимпиады приняли участие около 200 членов команды Паралимпийского комитета России.

"Все очень понравилось, на высшем уровне, разве что подготовка к самой церемонии была долгая, даже немного изматывающая, но все же это было супер классно, - рассказал Вдовин. - Когда мы шли с Еленой с флагом, мысль была одна - лишь бы флаг не запутался, потому что когда начали им махать, он именно это и начал делать. Так что все свое внимание сосредоточил, чтобы его размотать".

"Конечно, волнение было - иду, веду сборную, несу наш флаг перед всем миром. Это гордость, - признался российский легкоатлет. - Сейчас с нетерпением жду старта - скорее уже хочется начать выступать со спортивным азартом на этом громадном стадионе".

Вдовину 27 лет. Он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров, является десятикратным чемпионом мира. В активе спортсмена также пять золотых медалей чемпионатов Европы.