Чернышенко: вопрос количества зрителей на матчах КХЛ будет проработан с Роспотребнадзором

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вопрос, связанный с увеличением количества зрителей на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), будет проработан с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига направила письмо Чернышенко с просьбой помочь в решении вопроса об увеличении количества зрителей на матчах. Столичные клубы лиги высказали недовольство тем, что согласно антиковидным правилам в Москве спортивные мероприятия разрешено посещать до 500 человек.

"Письмо от КХЛ действительно есть, мы его получили, - сказал Чернышенко. - Теперь данный вопрос будет прорабатываться с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, после чего будут выработана единая позиция и озвучены все решения".

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября.