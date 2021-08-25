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КХЛ

Чернышенко: вопрос количества зрителей на матчах КХЛ будет проработан с Роспотребнадзором

Вице-премьер рассказал, что получил письмо от лиги с просьбой помочь в решении вопроса об увеличении числа зрителей
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вопрос, связанный с увеличением количества зрителей на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), будет проработан с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига направила письмо Чернышенко с просьбой помочь в решении вопроса об увеличении количества зрителей на матчах. Столичные клубы лиги высказали недовольство тем, что согласно антиковидным правилам в Москве спортивные мероприятия разрешено посещать до 500 человек.

"Письмо от КХЛ действительно есть, мы его получили, - сказал Чернышенко. - Теперь данный вопрос будет прорабатываться с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, после чего будут выработана единая позиция и озвучены все решения".

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября.

Теги
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