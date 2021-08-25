"Спартак" обыграл "Витязь" в стартовом матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" со счетом 2:1 обыграл подольский "Витязь" в первом матче Кубка мэра Москвы. Игра прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (10-я минута) и Якуб Ержабек (50). У "Витязя" отличился Федор Малыхин (26). Позже в среду состоится матч между московскими ЦСКА и "Динамо".

В межсезонье "Спартак" и "Витязь" сменили главных тренеров. 30 апреля "Спартак" назначил на этот пост Бориса Миронова. Юрий Бабенко возглавил "Витязь" 21 мая.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году впервые участие в турнире примут хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".