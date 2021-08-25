Российские хоккеистки проиграли команде Финляндии в матче чемпионата мира

ТАСС, 25 августа. Женская сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии со счетом 0:4 в матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Канаде.

Заброшенными шайбами в матче отметились Сузанна Тапани (9-я минута), Петра Ниеминен (13, 45) и Енниина Нюлунд (16).

В группе A первое место занимает сборная США (9 очков, 3 матча), далее идет команда Канады (9 очков, 3 матча), финки поднялись на третье место (3 очка, 3 матча), россиянки идут четвертыми (3 очка, 4 матча). Замыкают таблицу группы швейцарки (0 очков, 3 матча). Россиянки сыграли заключительный матч на групповой стадии. Все сборные группы А выйдут в плей-офф.

В группе B выступают сборные Чехии (9 очков, 3 матча), Германии (6, 2), Японии (6, 3), Венгрии (0, 3) и Дании (0, 3), в плей-офф из группы В выйдут три лучшие сборные.

Групповой этап завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзовые медали мировых первенств (2001, 2013, 2016).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянки выступают на турнире под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна в случае побед звучит фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.