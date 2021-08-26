Запуск часов и длинный матч. В России отметят годовщину до чемпионата мира по волейболу

ТАСС, 26 августа. Россия отметит годовщину до старта мужского чемпионата мира по волейболу. Мероприятия пройдут во всех 10 городах, которые будут принимать турнир.

Чемпионат мира должен пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Ровно за год до этого памятные мероприятия будут проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове. В городах будут запущены часы обратного отсчета до старта турнира.

В столице такие часы запустят на Манежной площади по аналогии с тем, как ровно за 1 000 дней начали работать часы до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Среди почетных гостей мероприятия ожидаются замминистра спорта Азат Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, легенды мирового и отечественного волейбола.

Аналогичный запуск часов состоится и в Калининграде в сквере, где установлен памятник "Родина-мать", при участии руководства региона. В Санкт-Петербурге празднества будут продолжением фестиваля "Волейбол в "Зените", который прошел 21 августа на Елагином острове. В Казани волейбольный фестиваль пройдет на берегу Казанки. В Новосибирске в мероприятии примет участие первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В рамках празднеств все города примут участие в самом длинном волейбольном матче, посвященном старту чемпионата мира. Игра начнется в Красноярске, в ней во всех регионах будут участвовать звезды, ветераны, любительские команды. В Казани среди участников будут олимпийские чемпионы Юрий Бережко и Максим Михайлов. В Москве игра состоится во дворце на улице Лавочкина.