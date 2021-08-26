Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 августа, /ТАСС/. Команда Швейцарии со счетом 10:1 победила сборную Уругвая в четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Матч проходил на Фестивальной площади СК "Лужники".

Швейцарцы заняли первое место в группе С, набрав 7 очков и нанеся первое в истории турнира поражение на данной стадии 14-кратным чемпионам мира бразильцам. Лучшим достижением сборной Швейцарии на мировых первенствах является второе место в 2009 году, на трех прошлых турнирах швейцарцы доходили не дальше стадии четвертьфинала. Уругвайцы выступали в группе D, заняв второе место с 6 очками в активе, лучшим достижением сборной Уругвая на чемпионатах мира является второе место в 2006 году.

Команды встречались во второй раз, в первом матче в 2013 году на Кубке наций также победили швейцарцы. В полуфинале команда Швейцарии встретится с победителем матча между сборными России и Испании, который начнется в 20:30 мск в четверг. Полуфиналы состоятся 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.