Сборная Японии сыграет с сенегальцами в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Команда Японии обыграла сборную Таити со счетом 5:4 в дополнительное время в четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

В полуфинале команда Японии встретится с сенегальцами, которые ранее обыграли 14-кратных чемпионов мира бразильцев. Полуфиналы состоятся 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Японцы заняли второе место в группе А, сборная Таити стала первой в квартете B. Лучшим достижением сборной Японии на мировых первенствах является четвертое место (2005, 2019). Команда Таити в 2015 и 2017 годах становилась обладателем серебряных медалей.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.