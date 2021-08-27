КДК не будет изучать эпизод с голом в матче в Грозном из-за отсутствия нарушения правил

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не станет разбирать эпизод с первым голом в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Арсенал", поскольку дисциплинарного нарушения не было. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

"У КДК нет основания разбирать данный эпизод, это не наша юрисдикция. Там не было дисциплинарного нарушения", - сказал Григорьянц.

В четверг "Ахмат" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Счет на 31-й минуте открыл нападающий хозяев Мохамед Конате, обстоятельства этого взятия ворот вызвали недовольство у игроков и тренерского штаба гостей. Защитник тульской клуба Урош Радакович, увидев, что его партнер по команде Георги Костадинов лежит на газоне после столкновения с соперником, принял решение выбить мяч в аут для оказания ему медицинской помощи, полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша догнал мяч и продолжил развитие атаки, доведя ее до взятия ворот.