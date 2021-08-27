Российские шпажистки стали бронзовыми призерами Паралимпиады

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российские шпажистки победили представительниц Гонконга со счетом 45:34 в поединке за бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

Сборную России представляли Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная). Шпажистки завоевали четвертую медаль для российских фехтовальщиков. В четверг Александр Кузюков стал паралимпийским чемпионом, а Максим Шабуров и Бойкова завоевали серебряные награды.

Евдокимовой 20 лет, она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. На счету шпажистки две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, а также серебро и бронза чемпионатов Европы. 32-летняя Бойкова является двукратной чемпионкой мира, обладательницей серебряной и бронзовой медалей мирового первенства, чемпионкой Европы, многократной победительницей этапов Кубка мира. Спортсменка входит в состав паралимпийской сборной России с 2011 года.

Майе 40 лет, она является чемпионкой мира и Европы. Шпажистка неоднократно побеждала на чемпионате России, а также становилась обладательницей Кубков мира. С 1988 года Майя занималась плаванием, фехтованием она увлеклась в 2010 году.

Васильевой 37 лет, она является победительницей и многократным призером мировых первенств, а также трехкратной чемпионкой Европы. В 2017 году Васильева была награждена благодарностью президента России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения".

Российские спортсмены, завоевавшие 7 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (14-8-12), вторыми идут британцы (9-9-9).