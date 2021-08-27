Россиянин Вдовин завоевал серебро Паралимпиады в беге на 100 метров

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 100 метров.

Он показал результат 11,18 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал американец Николас Мэйхью (10,95). Бронза у Саптойога Пурномо из Индонезии (11,31). Спортсмены выступали в категории T37 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

27-летний Вдовин является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы. С 2010 года он входит в состав национальной команды. Вдовин был знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Токио.

Российские спортсмены, завоевавшие семь золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (18-10-14), вторыми идут британцы (9-9-9).