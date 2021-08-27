Барановский возглавил женскую сборную России по регби

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Павел Барановский стал новым главным тренером женской сборной России по регби. Его кандидатура была утверждена высшим советом Федерации регби России.

Других кандидатов на этот пост не было. Барановский сменил Валерия Багдасарова, который в прошлом году привел команду к серебряным медалям чемпионата Европы.

Ранее Барановский возглавлял женскую сборную России по регби-7, в минувшем сезоне он работал главным тренером мужской команды "ВВА-Подмосковье", которую покинул в феврале 2021 года.