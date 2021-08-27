Определился состав групп Лиги Европы

В группе А сыграют французский "Лион", шотландский "Рейнджерс", чешская "Спарта" и датский "Брондбю". В группе В встретятся "Монако", нидерландский ПСВ, испанский "Реал Сосьедад" и австрийский "Штурм".

В квартет С попали итальянский "Наполи", английский "Лестер", российский "Спартак" и польская "Легия". Греческий "Олимпиакос", германский "Айнтрахт", турецкий "Фенербахче" и бельгийский "Антверпен" сыграют в группе D. Итальянский "Лацио", российский "Локомотив", французский "Марсель" и турецкий "Галатасарай" встретятся в группе Е.

В группе F за выход в плей-офф поборются португальская "Брага", сербская "Црвена Звезда", болгарский "Лудогорец" и датский "Мидтьюлланн". В группе G сыграют германский "Байер", шотландский "Селтик", испанский "Бетис" и венгерский "Ференцварош". В группе Н примут участие хорватское "Динамо" (Загреб), бельгийский "Генк", английский "Вест Хэм" и австрийский "Рапид".

Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября. Матчи состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Изначально решающий матч турнира должен был пройти в Будапеште на "Пушкаш-Арене". Действующим победителем турнира является испанский "Вильярреал".