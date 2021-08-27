Матыцин поздравил российских пловцов с завоеванием трех наград в третий день Паралимпиады

Шабалина выиграла золото в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S14. Пикалова стала серебряным призером в плавании на 100 м на спине (S12). Емельянцев завоевал бронзовую медаль в плавании на 200 м вольным стилем (S14).

"Поздравляю Валерию Шабалину, Дарью Пикалову и Вячеслава Емельянцева с завоеванием медалей Игр в Токио, - сказал Матыцин. - Валерия принесла России вторую золотую медаль на этой Паралимпиаде. В сегодняшнем финале она боролась за победу с сильной соперницей из Великобритании. Наша спортсменка проявила большое мастерство, опередила британку на финише и снова стала первой".

26-летняя Шабалина в среду завоевала золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.

"Дарья Пикалова также была сегодня близка к тому, чтобы завоевать золото, но ей немного не хватило удачи, - добавил Матыцин. - Серебро Паралимпиады - важная награда для любого спортсмена, и мы гордимся высоким результатом, показанным Дарьей. Для нее это также вторая награда, выигранная в Токио. Вячеслав Емельянцев буквально вырвал у соперников бронзу в борьбе на последних 50 метрах дистанции, показал чемпионский характер и волю к победе".

Министр спорта поздравил тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с успехом пловцов и пожелал российским спортсменам удачи на Играх в Токио.

Российские спортсмены, завоевавшие восемь золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (18-11-14), вторыми идут британцы (9-9-9). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.