Главный тренер "Ювентуса" рассказал, что Роналду хочет покинуть клуб

ТАСС, 27 августа. Португальский нападающий Криштиану Роналду больше не собирается выступать за итальянский "Ювентус". Об этом сообщил главный тренер команды Массимилиано Аллегри, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Вчера Роналду сказал мне, что больше не собирается играть за "Ювентус". По этой причине он не будет включен в состав на завтрашнюю игру [против "Эмполи" в чемпионате Италии]", - сказал Аллегри.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. Всего на счету португальца 134 матча за итальянский клуб, в которых он забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи.

Роналду 36 лет, португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Ранее Роналду играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал".