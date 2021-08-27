В Калужской области создадут хоккейную команду

КАЛУГА, 27 августа. /ТАСС/. Хоккейную команду намерены создать в Калужской области благодаря открытию дворца спорта с ледовой ареной. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Я уверен, что такая хоккейная команда должна появиться. Учитывая количество ледовых площадок, которые появились в Калужской области - а с вводом Дворца спорта их у нас уже пять в разных городах, - это точно даст свой результат. У нас будет своя хорошая калужская хоккейная команда. Мы еще свой турнир проводить будем и только своих спортсменов взращивать", - сказал Шапша.

В пятницу в Калуге состоялось открытие нового дворца спорта общей площадью 68,5 тыс. квадратных метров, он стал самым крупным спортивным объектом региона. Спорткомплекс включает в себя три здания, в которых располагаются ледовая арена, два бассейна, всевозможные спортивные залы и центр временного размещения спортсменов.