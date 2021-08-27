Артемьев будет переизбираться на пост председателя высшего совета Федерации регби России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Игорь Артемьев планирует баллотироваться на пост председателя высшего совета Федерации регби России. Об этом он сообщил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция федерации пройдет 17 сентября.

"Планирую баллотироваться", - сказал Артемьев.

Артемьев возглавляет федерацию с 2017 года. Перед этим в федерации были упразднены должности президента и вице-президента, высший совет стал основным органом ФРР.

С 2004 по 2020 год Артемьев возглавлял Федеральную антимонопольную службу, сейчас является помощником председателя правительства России.