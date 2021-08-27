Набсовет РУСАДА продлил полномочия и. о. генерального директора Буханова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продлил полномочия исполняющего обязанности генерального директора Михаила Буханова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Буханов исполняет обязанности главы РУСАДА с августа 2020 года, когда был уволен прежний генеральный директор агентства Юрий Ганус. До назначения Буханов был юристом РУСАДА. 1 декабря 2020 года РУСАДА открыло конкурс на замещение должности генерального директора.

Решение набсовета о продлении полномочий Буханова принято для обеспечения непрерывности функционирования агентства. Оно передано на утверждение общему собранию членов РУСАДА.

Сообщается, что в состав комиссии по выборам генерального директора в статусе полноправного члена с правом голоса войдет высококвалифицированный эксперт. Независимый внешний эксперт в статусе наблюдателя проведет оценку на предмет конфликта интересов у кандидатов. Таким образом, будет привлечено два наблюдателя - один рекомендованный Всемирным антидопинговым агентством (WADA), второй - эксперт по вопросам предупреждения конфликтов интересов.

В течение недели ответственные лица должны представить на утверждение набсовету регламент проведения конкурса отбора кандидатов на пост генерального директора организации.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.