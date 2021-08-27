Датские хоккеисты со счетом 11:1 обыграли южнокорейцев в матче отбора к Олимпийским играм

ТАСС, 27 августа. Сборная Дании по хоккею обыграла команду Южной Кореи во второй игре финала квалификационного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Встреча завершилась со счетом 11:1.

В составе победителей шайбы забросили Йоахим Блихвельд (20-я и 35-я минуты), Николай Элерс (21, 41), Оливер Бьоркстранд (26, 28, 31), Мортен Поульсен (28, 54), Фредрик Сторм (32) и Патрик Рассел (42), у проигравших отличился Ким Ки Сон (14). В датской команде на турнире выступают два игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Элерс ("Виннипег") и Бьоркстранд ("Коламбус").

Сборные Дании и Южной Кореи выступают в группе F, в первом матче датчане со счетом 4:3 обыграли словенцев, представители Южной Кореи проиграли норвежцем (1:4). Сборная Южной Кореи после двух поражений лишилась шансов выйти на Олимпийские игры. Позднее в пятницу норвежцы сыграют со словенцами.

Матчи квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены на август 2021 года. В отборочном турнире сыграют 12 команд, которые разделены на три группы. Матчи группы D пройдут в Братиславе, группы Е - в Риге, группы F - в Осло. В каждой из групп играют по четыре команды, одна из которых вышла в финал отборочного турнира по итогам предварительной квалификации, проходившей в три раунда.

Турнир завершится 29 августа. В течение трех дней каждая команда сыграет по три матча. Сборные, занявшие первые места в группах, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Команды на Олимпиаде

На Олимпиаду уже квалифицировалось девять команд. Восемь из них получили право принять участие в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации хоккея (IIHF) - это команды Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая сыграет на Олимпийских играх как команда-хозяйка. Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые также будут разбиты на три группы. Россияне сыграют в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединится победитель квалификационной группы D. Победители групп E и F сыграют в группе C с финнами и шведами. В группу A вошли канадцы, американцы, немцы и китайцы.