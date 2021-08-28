Костин завоевал бронзовую медаль в беге на 5 000 метров на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Костин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 5 000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

Он преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды. Этот результат стал его личным рекордом. Первое место занял представитель Испании Ясин Ухдади, серебряную медаль завоевал австралиец Джарид Клиффорд.

Костину 26 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Также в активе российского спортсмена серебро и бронза чемпионата Европы 2016 года.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В медальном зачете команда Паралимпийского комитета России занимает третье место (9 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых наград). Лидирует сборная Китая (19-10-15), вторыми идут представители Великобритании (9-10-9).