Пловец Граничка с рекордом мира завоевал золото Паралимпиады на дистанции 100 м брассом

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Граничка завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом.

Российский спортсмен показал результат 1 минута 25,13 секунды, побив мировой рекорд. Вторым финишировал испанец Антони Понсе Бертран (1.26,53), которому ранее принадлежал рекорд мира, третьим - китаец Ли Цзюньшэн (1.29,01). Россиянин Юрий Лучкин стал четвертым (1.31,34).

Спортсмены выступали выступали в категории SB5, в нее входят лица с низким ростом, а также имеющие серьезное поражение конечностей или потерю двух конечностей.

Граничке 24 года, ранее он стал серебряным призером Паралимпиады в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Он является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В свободное время Граничка увлекается автопутешествиями. Заниматься плаванием он начал в Севастополе в Центре адаптивного спорта "Инваспорт".

В медальном зачете сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых наград. На первом месте располагается сборная Китая (25-16-25), вторыми идут британцы (13-12-15). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.