Фехтовальщица Васильева сорвала овации волонтеров Паралимпиады, спев на японском

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российская фехтовальщица Людмила Васильева сорвала аплодисменты волонтеров и журналистов в микст-зоне на Паралимпийских играх в Токио, спев по-японски после завоевания бронзовой награды. Как рассказала спортсменка журналистам, она всегда разучивает песни на языке страны, где ей предстоит выступать.

Представительница команды Паралимпийского комитета России в матче за третье место победила китаянку Сяо Жун со счетом 15:12. Она выиграла первую паралимпийскую медаль.

"Столько лет выступаю и первая медаль, поэтому сейчас я плачу - ведь думала, что все, что надо уходить, - призналась Васильева. - Никак не давалась мне медаль Игр. В Пекине проиграла 13:15, в Лондоне - 13:15. Меня просто преследовал этот счет".

На вопрос журналистов, правда ли Васильеву зовут поющей фехтовальщицей, она спела на японском языке популярную в 1960-е годы песню "Каникулы любви", которую исполняли японские сестры-близнецы Эми и Юми Ито. В СССР она была известна под названием "У моря, у синего моря". В конце исполнения журналисты и волонтеры одарили российскую спортсменку долгими аплодисментами.

"Это песня, которая была очень популярна и в нашей стране, и в Японии, - сказала Васильева. - Когда несколько лет назад мы выступали на турнире в Киото, где я выиграла, я исполнила эту песню для японцев. Я с детства пою, и, чтобы не терять навык, мой тренер предложила мне изучать песни на языке страны, где выступаю. К Паралимпиаде в Париже в моем репертуаре, думаю, будет песня Je t"aime".

Васильевой 36 лет, она является победительницей и многократным призером мировых первенств, а также трехкратной чемпионкой Европы. С 2006 года Васильева входит в состав паралимпийской сборной. В 2017 году фехтовальщица была награждена благодарностью президента России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения".