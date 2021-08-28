Карпин: сборной Хорватии по футболу будет не хватать Модрича

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. На игру сборной Хорватии по футболу повлияет отсутствие лидера команды Луки Модрича. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Модрич не приедет на сбор команды Хорватии, старт которого запланирован на 30 августа, из-за повреждения приводящей мышцы. Главный тренер хорватов Златко Далич договорился с 35-летним полузащитником, что футболист сможет присоединиться к национальной команде перед домашним матчем со сборной Словении 7 сентября.

"Хорватия - не только Модрич. Им его будет не хватать, это их проблема", - сказал Карпин. При этом он назвал команду Хорватии фаворитом матча.

Высказался тренер и о календаре отборочного турнира. Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. "Легче бы было начать с Мальтой, при всем к ней уважении. Мало времени, поэтому общался с кандидатами в сборную, чтобы познакомиться", - отметил он.