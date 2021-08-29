Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ открылся в Токио

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина открылся в воскресенье в спортивном центре Сумида в японской столице. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом в соревнованиях принимают участие всего 16 спортсменов в четырех весовых категориях.

"Было очень сложно организовать эти соревнования в условиях коронавируса. Многие спортсмены из других префектур Японии не смогли приехать. Однако для нас это не просто чемпионат, а чемпионат на Кубок президента Путина. Это важный мост в добрососедских отношениях наших стран, и даже если бы могли выступить всего два спортсмена, нам нужно было бы его провести", - рассказал ТАСС вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

Посол России в Японии Михаил Галузин в своем письменном обращении к участникам чемпионата отметил, что эти соревнования стали поистине доброй традицией, прочно закрепившиеся в многообразной спортивной жизни Японии. "Важность всестороннего расширения и углубления российско-японских спортивных связей неоднократно подчеркивалась лидерами наших государств. Самбо как российская борьба, корни которой уходят в разные страны, включая Японию, играет в этом исключительную роль", - подчеркнул дипломат.

Нынешний турнир является 47-м по счету чемпионатом Японии и девятым - на Кубок президента России. Из-за ситуации с коронавирусом его несколько раз переносили. В предыдущем чемпионате, прошедшем в феврале 2020 года, приняли участие около 100 спортсменов.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов, после Олимпиады 1980 года интерес к этому виду спорта начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. 20 июля самбо получило полноценное признание от Международного олимпийского комитета (МОК).