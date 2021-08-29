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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ выявил четырех победителей

Всего в турнире приняли участие 16 человек
© Алексей Заврачаев/ТАСС

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина состоялся в воскресенье в спортивном центре Сумида в японской столице. По его итогам были выявлены победители в четырех весовых категориях, сообщил ТАСС вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

В весовой категории до 58 кг у мужчин победил Гэнки Баба. По мнению жюри, он также стал лучшим спортсменом на этих соревнованиях. В категории до 64 кг победил Мотохиро Хирано, до 71 кг - Кёхэй Хагивара, до 98 кг - Ватару Хига. Награды победителям вручил посол РФ в Токио Михаил Галузин. Всего в чемпионате приняли участие 16 человек.

"На этот раз, я думаю, у нас не получится отправить победителей на чемпионат мира, который пройдет в Ташкенте в ноябре. Туда будет въехать легко при наличии отрицательного теста или сертификата о вакцинации от коронавируса. Однако по возвращении обратно спортсменов будет ждать двухнедельный карантин. Многие из них являются учащимися университетов, и их вряд ли смогут отпустить на чемпионат при такой ситуации", - отметил Асаи.

Нынешний турнир стал 47-м по счету чемпионатом Японии и девятым - на Кубок президента России. Из-за ситуации с коронавирусом его несколько раз переносили. В предыдущем чемпионате, прошедшем в феврале 2020 года, приняли участие около 100 спортсменов.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов, после Олимпиады 1980 года интерес к этому виду спорта начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. 20 июля 2021 года самбо получило полноценное признание от Международного олимпийского комитета (МОК).

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