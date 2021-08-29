Фехтовальщик Нагаев: эмоции Паралимпиады захлестнули - перед выступлением спал три часа

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Никита Нагаев начинал свой спортивный путь в олимпийском фехтовании - выступал на чемпионатах России, входил в состав юниорской команды. В 2021 году он дебютировал на Паралимпиаде в фехтовании на колясках и завоевал бронзовую награду Игр в Токио. Он был готов проститься с большим спортом еще несколько лет назад. "С 2010 по 2013 год я входил в состав национальной команды по кадетам и юниорам, но потом была череда травм - и спортивных, и неспортивных, - рассказал ТАСС Нагаев. - Потом несколько неудачных операций, поэтому с большим спортом пришлось завязать. С 2015 года я уже не фехтовал, и однажды меня, как человека разбирающегося в фехтовании, по случайному стечению обстоятельств пригласили судьей на Кубок России по фехтованию на колясках в Уфе. Я как раз после операции был".

Там спортсмена заметила известный тренер Елена Белкина - "мать" российского паралимпийского фехтования. "Елена Борисовна подошла ко мне, спросила, что со мной не так, что случилось, не хочешь к нам? Я даже не знал, что ответить, - вспомнил фехтовальщик. - Она сказала, приезжай в Москву, мы посмотрим тебя, проконсультируемся с врачами". Уже совсем скоро после этого Нагаев выступил на турнире в Польше. "Получил международную квалификацию, - сказал спортсмен. - Мне дали категорию А, и с тех пор я здесь". Первое выступление на турнире фехтовальщиков на колясках Нагаев помнит очень хорошо. "Конечно, это было необычно для меня, тем более что на тот момент олимпийский и паралимпийский спорт - это была большая разница, - сказал Нагаев. - Но ребята здесь замечательные - это дружный коллектив, тут друг другу помогают. Мне сразу понравилось, и я остался". Универсальные солдаты

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Сегодня Нагаев, как и большинство фехтовальщиков, выступающих на колясках, является "универсальным солдатом" - фехтует в двух видах оружия: на саблях и на рапире. "Будешь фехтовать в одном виде, нужно как минимум быть первым в рейтинге, - пояснил спортсмен. - Знаю, что в двух видах тренируется итальянка Арианна Эрриго (олимпийская чемпионка Лондона в командной рапире, восьмикратная чемпионка мира - прим. ТАСС), она и в рапире, и на саблях добивалась успеха. Очень важную роль играют антропометрические данные - длина рук, скорость реакции". "От фехтования на саблях страдает рапирная техника, но нам приходится быть универсальными, приходится перестраиваться. Хочешь выступать в одном виде - должен быть первым в рейтинге как минимум", - отметил Нагаев. На Паралимпийских играх Нагаев впервые, и, по его признанию, эти эмоции - не совсем то, чего он ожидал. Слишком волнительно. "Очень переживал, это серьезный груз ответственности, конечно, - сказал он. - Думал, с эмоциями получится справиться получше, а в результате перед выступлениями спал всего три часа". "Мы знаем, кто мы и откуда" Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпиаде в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Паралимпийского комитета России (RPC - Russian Paralympic Committee).

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