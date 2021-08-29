Ротенберг заявил, что СКА рассчитывает на возвращение Гусева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. СКА рассчитывает, что нападающий Никита Гусев вернется петербургский клуб, а также войдет в олимпийскую сборную по хоккею. Об этом журналистам сообщил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

"Мы находимся в диалоге с Никитой [Гусевым], он очень многое сделал для нашего хоккея, и мы надеемся, что он вернется. Очень бы хотели, чтобы он этот сезон сыграл в Санкт-Петербурге, мы бы очень хотели, чтобы он сыграл за сборную на Олимпиаде в Пекине", - сказал Ротенберг.

Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год, является обладателем Кубка Гагарина (2017), олимпийским чемпионом 2018 года, лучшим бомбардиром олимпийского турнира, бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. В Национальной хоккейной лиге он выступал за "Нью-Джерси" и "Флориду", в настоящее время находится в статусе свободного агента.