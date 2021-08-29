Гилерме заявил, что не отказался бы от вызова в сборную России по пляжному футболу

ТАСС, 29 августа. Голкипер сборной России Маринато Гилерме заявил, что с удовольствием прошел бы просмотр в российскую команду по пляжному футболу. Комментарий игрока приводит YouTube-канал Российского футбольного союза.

"Никогда не играл в пляжный футбол, я родился не на море. Почему нет? - ответил Гилерме на вопрос о гипотетическом приглашении на просмотр в сборную России по пляжному футболу. - Не могу отказаться, с удовольствием. Я смотрел матч бразильцев с командой Сенегала. На мой взгляд, у бразильцев поколение не такое сильное, как 10 лет назад. У сборной России же огромная мотивация, будем за нее болеть, и надеюсь, что она выиграет".

В воскресенье сборная России сыграет с командой Японии в финале чемпионата мира по пляжному футболу. Бразильцы проиграли сборной Сенегала в дополнительное время со счетом 4:5 в 1/4 финала.

Соревнования проходят на Фестивальной площади СК "Лужники". Россияне являются двукратными чемпионами мира. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз).