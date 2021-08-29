Лихачев: российские футболисты были чуть сильнее остальных на чемпионате мира

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу на чемпионате мира была сильнее своих соперников. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

В воскресенье россияне выиграли домашний турнир, обыграв в финале команду Японии, и стали трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021).

"Очень устал, зарядки было 5%, сейчас 1%. Сложно что-то говорить кроме того, что мы делали колоссальную работу. Шли к этому с февраля, были чуточку сильнее, при всем уважении к остальным соперникам больше заслуживали этого титула. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку, и огромное спасибо Александру Александровичу Алаеву (генеральный секретарь Российского футбольного союза - прим. ТАСС)", - сказал Лихачев.

"Финал получился очень тяжелым. Был один человек, который хотел стать трехкратным, это Юрий Крашенинников. Это на все времена", - добавил он.