Матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве посетили более 50 тыс. зрителей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Матчи завершившегося в воскресенье чемпионата мира по пляжному футболу в Москве посетили свыше 50 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организационного комитета турнира.

Сборная России в финале домашнего мирового первенства обыграла команду Японии со счетом 5:2. Турнир впервые прошел в России. Национальная команда в третий раз стала чемпионом мира.

Игры турнира прошли с 19 по 29 августа в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники". Возведение арены вместимостью 5 тыс. зрителей началось 5 июля, работы завершились 12 августа. Матчи чемпионата мира могли посетить не более 50% зрителей от общей вместимости площадки. Зрители могли прийти на игры без QR-кодов и документов об отрицательном результате ПЦР-теста.

Чемпионат мира в Москве был 21-м в истории. На турнире помимо сборных России и Японии выступали команды Швейцарии (третье место) и Сенегала (четвертое место), а также сборные Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, США, Таити и Уругвая.