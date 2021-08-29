Левитин оценил победу сборной России на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин высоко оценил победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу, который прошел в России. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье сборная России обыграла со счетом 5:2 команду Японии в финале чемпионата мира. Соревнования прошли в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".

"По мнению наших коллег, это один из лучших турниров. Стать в третий раз чемпионами мира - это очень круто, ребята молодцы. Больше всего понравилось движение, ребята менялись каждые 30 секунд, что очень необычно для нас", - отметил он.

Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу.