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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Дюков: опыт чемпионата мира должен помочь увеличить количество зрителей в РПЛ

Глава РФС поставил в пример организацию чемпионата мира по пляжному футболу в условиях пандемии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Опыт успешной организации чемпионата мира по пляжному футболу в условиях пандемии коронавируса должен помочь в вопросе увеличения количества зрителей на играх Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Из-за требований Роспотребнадзора количество зрителей на матчах премьер-лиги существенно ограничено.

"Опыт чемпионата мира стоит взять на вооружение, он был проведен с соблюдением всех требований безопасности. Только поначалу ряд игроков приехали инфицированными, после этого ни одного случая так и не произошло, - сказал Дюков. - Думаю, следующим шагом должно стать увеличение посещаемости на матчах чемпионата России. По крайней мере, на матчах сборной против Хорватии мы увидим немало болельщиков".

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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