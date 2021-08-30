Российские хоккеистки поборются за пятое место чемпионата мира

ТАСС, 30 августа. Женская сборная России по хоккею со счетом 3:2 победила команду Германии в матче турнира за 5-8-е места чемпионата мира. Турнир проходит в Канаде.

Голами в составе российской команды отметились Анна Савонина (27), Вероника Коржакова (42) и Оксана Братищева (45), у немок отличились Никола Айзеншмид (24) и Керстин Шпильбергер (38). Сборная России поборется за пятое место турнира с победителем встречи между командами Чехии и Японии, которые сыграют в понедельник. Игра за пятую строчку состоится 30 августа. Пятая позиция позволит российской команде сохранить место в группе А на следующем чемпионате мира.

Согласно регламенту, впервые задействованному на чемпионате мира 2019 года, в турнире участвуют 10 сборных, разделенных на две группы. Из группы А, где представлены сильнейшие сборные по итогам прошлого мирового первенства, в четвертьфинал выходят все пять команд, из группы В - лучшие три, после чего лучшая команда группы А играет с третьей сборной группы В, вторые сборные каждой группы играют между собой, а третья команда группы А - с победителем группы В.

На групповом этапе россиянки выступали в квартете А, заняв с тремя очками в четырех матчах четвертое место. В группе сборная России победила сборную Швейцарии (3:1), проиграла командам Канады (1:5), США (0:6) и Финляндии (0:4). В четвертьфинале россиянки уступили швейцаркам в дополнительное время (2:3).

На чемпионатах мира российская сборная трижды становилась бронзовым призером (2001, 2013, 2016). На прошлом турнире россиянки заняли четвертое место.