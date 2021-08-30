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КХЛ

В "Авангарде" надеются, что клубу разрешат пускать на домашние матчи более 3 тыс. зрителей

Омская команда в предстоящем сезоне будет проводить домашние встречи в Балашихе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Омский "Авангард" надеется, что клубу разрешат пускать на домашние матчи команды в Балашихе более трех тысяч болельщиков. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер омского "Авангарда" Алексей Волков.

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Общая вместимость "Арены-Балашиха" составляет 5 678 зрителей.

"Сегодня будет проходить совещание на эту тему, и я считаю, что есть вероятность того, что нам предоставят возможность пустить больше трех тысяч человек, сегодня это должно быть зарегламентировано и озвучено, - сказал Волков. - Пока [разрешено] 50%".

"Зрителям для допуска на трибуны необходимо иметь либо QR-код вакцинированного или переболевшего, либо ПЦР-тест, который был сделан не позднее чем за 72 часа до игры - это обязательное условие, установленное в Московской области", - добавил руководитель пресс-службы клуба Олег Малицкий.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября матчем между "Авангардом" и столичным ЦСКА.

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