Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на 2022 год

ТАСС, 30 августа. Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в Иркутске в октябре этого года, перенесен на октябрь 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Согласно решению исполкома организации, все турниры под эгидой FIB, запланированные до конца года, будут отменены. В сентябре организация разошлет национальным федерациям приглашения на турниры 2022 года. Каждый участник данных соревнований должен быть вакцинирован от коронавируса и обладать необходимым сертификатом.

24 августа из-за распространения коронавирусной инфекции от участия в первенстве этого года отказалась сборная Швеции, которая является 12-кратным чемпионом мира.

Место проведения перенесенного чемпионата мира останется в силе, игры пройдут на "Байкал-Арене" в Иркутске. Изначально турнир должен был пройти с 11 по 17 октября этого года.