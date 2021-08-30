Российский триатлонист Брюханков подозревается в употреблении допинга

ТАСС, 30 августа. Российский триатлонист Александр Брюханков временно отстранен от соревнований, он подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона.

В пробе 34-летнего россиянина, которая была взята во время спринтерского чемпионата Европы по триатлону 19 июня, обнаружен эритропоэтин. Отмечается, что спортсмен имеет право запросить анализ пробы В и оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Брюханкову 34 года, он входит в президиум Федерации триатлона России. Брюханков является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и трехкратным участником Олимпийских игр (2008, 2012, 2016). На Играх в Лондоне он занял седьмое место.