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Допинг в спорте

Российский триатлонист Брюханков подозревается в употреблении допинга

В пробе спортсмена обнаружен эритропоэтин
Александр Брюханков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Брюханков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Российский триатлонист Александр Брюханков временно отстранен от соревнований, он подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона.

В пробе 34-летнего россиянина, которая была взята во время спринтерского чемпионата Европы по триатлону 19 июня, обнаружен эритропоэтин. Отмечается, что спортсмен имеет право запросить анализ пробы В и оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Брюханкову 34 года, он входит в президиум Федерации триатлона России. Брюханков является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и трехкратным участником Олимпийских игр (2008, 2012, 2016). На Играх в Лондоне он занял седьмое место.

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