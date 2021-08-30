Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

ТАСС, 30 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Белоруссии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23) в пользу россиянок.

Сборная России стала последней четвертьфиналисткой турнира и встретится 1 сентября с командой Италии. Также в четвертьфинале пройдут матчи Турция - Польша, Сербия - Франция и Швеция - Нидерланды.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии провела в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).