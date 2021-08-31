Общее собрание клубов премьер-лиги вынесет рекомендации по реформам в российском футболе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) во вторник на общем собрании вынесут рекомендации по предложениям относительно реформирования российского футбола. К его главным моментам относятся предложение Российского футбольного союза (РФС) об отмене лимита на легионеров и возможное деление чемпионата России на два этапа.

Общему собранию предшествовала встреча руководителей клубов РПЛ в формате видеоконференции, которая прошла 23 августа. Обсуждалось предложение РФС о переменах по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube ("Хайперкьюб").

Речь шла о формате "Юпитер-16", который предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона. Плюсами такого формата называли увеличение топ-матчей и посещаемости лиги.

Еще одна деталь реформ, которая наверняка будет обсуждена, является отмена лимита на легионеров, с соответствующим предложением выступил также РФС. Об этом на канале "Россия 24" рассказал президент РФС Александр Дюков, эфир с которым вышел как раз перед встречей клубов премьер-лиги. Тогда Дюков мотивировал свое предложение тем, что между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров нет прямой связи и привел в качестве примера 2008 год. Тогда, по его словам, легионеров играло больше, чем в сезоне-2020/21, но национальная команда смогла показать лучший результат в новейшей истории выступлений на чемпионатах Европы - выход в полуфинал турнира.

Против "Юпитера" и отмены лимита

По итогам того совещания практически все клубы премьер-лиги высказались против изменения формата чемпионата. Сообщалось, что "гладкий" турнир поддержали 12 клубов. "Был разговор о формате проведения чемпионата - большинство клубов за текущий вариант. Самый большой аргумент заключается в том, что спортивная составляющая должна присутствовать, каждый с каждым должен сыграть", - объяснял тогда ТАСС гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.