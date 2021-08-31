Общее собрание клубов премьер-лиги вынесет рекомендации по реформам в российском футболе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) во вторник на общем собрании вынесут рекомендации по предложениям относительно реформирования российского футбола. К его главным моментам относятся предложение Российского футбольного союза (РФС) об отмене лимита на легионеров и возможное деление чемпионата России на два этапа.
Общему собранию предшествовала встреча руководителей клубов РПЛ в формате видеоконференции, которая прошла 23 августа. Обсуждалось предложение РФС о переменах по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube ("Хайперкьюб").
Речь шла о формате "Юпитер-16", который предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона. Плюсами такого формата называли увеличение топ-матчей и посещаемости лиги.
Еще одна деталь реформ, которая наверняка будет обсуждена, является отмена лимита на легионеров, с соответствующим предложением выступил также РФС. Об этом на канале "Россия 24" рассказал президент РФС Александр Дюков, эфир с которым вышел как раз перед встречей клубов премьер-лиги. Тогда Дюков мотивировал свое предложение тем, что между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров нет прямой связи и привел в качестве примера 2008 год. Тогда, по его словам, легионеров играло больше, чем в сезоне-2020/21, но национальная команда смогла показать лучший результат в новейшей истории выступлений на чемпионатах Европы - выход в полуфинал турнира.
Против "Юпитера" и отмены лимита
По итогам того совещания практически все клубы премьер-лиги высказались против изменения формата чемпионата. Сообщалось, что "гладкий" турнир поддержали 12 клубов. "Был разговор о формате проведения чемпионата - большинство клубов за текущий вариант. Самый большой аргумент заключается в том, что спортивная составляющая должна присутствовать, каждый с каждым должен сыграть", - объяснял тогда ТАСС гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
Единственными, кто высказался в поддержку "Юпитера-16", были "Химки", причем министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков тогда говорил о том, что стремление РФС развивать футбол нужно поддерживать. Выступил против изменения формата и главный тренер сборной России Валерий Карпин, призвав сосредоточить свое внимание на других деталях.
"Для нашей страны "гладкий" чемпионат более удобен и правилен. Нужно менять другое, развивать детских тренеров. В Советском Союзе ставка была 120 рублей. Сейчас на 20 тысяч [рублей] сложно [работать]", - подчеркнул Карпин.
Большинство клубов премьер-лиги (12 из 16) на том совещании выступили и против отмены лимита на легионеров. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми. Большинство руководителей клубов РПЛ выступило за то, чтобы в чемпионате страны действовал лимит на легионеров в формате "10+15", при котором в заявке каждой команды может быть не больше 10 иностранцев, но их число на поле не ограничено. Примечательно, что на собрании прозвучало предложение по инициативе генерального директора "Зенита" Александра Медведева, по которому клубы могли бы продавать друг другу места для легионеров. Но поддержки оно не нашло.
Решения общего собрания будут, безусловно, ждать и в Доме футбола - после мероприятия там запланирована пресс-конференция с участием главы Hypercube Питера Ньювенхейса. Заседание исполкома РФС, на котором решения будут утверждены, должно пройти после сентябрьских матчей сборной России.