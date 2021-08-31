Велогонщик Асташов завоевал вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Асташов преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды. Он выступает в классе С1, куда входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями. Второе место занял американец Аарон Кит (24.55,40), третьим финишировал пятикратный паралимпийский чемпион из Германии Михаэль Тойбер (24.58,67).

Ранее российский спортсмен завоевал золотую медаль Паралимпиады в Токио на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров. 32-летний Асташов является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.

В медальном зачете Паралимпиады в Токио российская команда занимает третье место, завоевав 20 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Лидирует сборная Китая (54-35-30), вторыми идут британские спортсмены (27-21-22). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.