Керлингисты из пяти стран примут участие в этапе Мировой серии во Владивостоке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Участие в этапе Мировой серии по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup во Владивостоке примут спортсмены из России, Швейцарии, Венгрии, Польши и Казахстана. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Турнир пройдет 2-4 сентября в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума.

Двукратные чемпионы мира Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии будут самыми именитыми участниками турнира. В соревнованиях примет участие трехкратная чемпионка Европы, четырехкратный призер чемпионатов мира Кира Езех, которая сыграет в паре с Алексеем Стукальским. Напарником двукратной чемпионки Европы, пятикратного призера чемпионатов мира Анны Сидоровой будет швейцарец Маттиас Перре. Также во Владивостоке сыграют призеры чемпионата мира Анастасия Москалева и Александр Еремин.

"Развитию керлинга на Дальнем Востоке уделяется особое внимание. На ВЭФ-2019 во Владивостоке была заложена капсула будущего центра керлинга, - сказал Свищев. - В этот раз олимпийский сезон для смешанных пар откроется турнирами в Хабаровске и под эгидой ВЭФ-2021 во Владивостоке. В этой дисциплине у нас пока нет олимпийской лицензии, поэтому турниры на Дальнем Востоке для российских керлингистов будут важным этапом подготовки к отборочным турнирам на Олимпиаду 2022 года".

"Я очень рад, что форум во Владивостоке пройдет в привычном формате. Для керлинга - это возможность рассказать о себе деловой аудитории. Участники ВЭФ вновь смогут сыграть в специальном турнире Roscongress Cup в рамках этапа Мировой серии. Мы рады продолжению сотрудничества с Фондом Росконгресс и рассчитываем, что оно будет расширяться в дальнейшем", - добавил глава Федерации керлинга России.

Полуфиналы и финалы этапа Мировой серии во Владивостоке состоятся 4 сентября. После церемонии награждения начнется турнир Roscongress Cup для участников форума. Оператором спортивной программы Восточного экономического форума является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.