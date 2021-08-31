Российские пловцы выиграли золото Паралимпийских игр в смешанной эстафете

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российские пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников завоевали золотые медали Паралимпийских игр в Токио в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Российские пловцы показали результат 3 минуты 53,79 секунды, установив рекорд Паралимпийских игр. Вторыми финишировали бразильцы (3.54,95), третьими - украинцы (3.55,15). Спортсмены соревновались в категориях с S11 по S13, где представлены слепые пловцы.

Пикалова ранее на Паралимпиаде в Токио завоевала золотую, серебряную и бронзовую награду. На Паралимпиаде 2012 года россиянка завоевала серебряную и три бронзовые награды, также в активе спортсменки семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов Европы. Пикалова начала спортивную карьеру в 2002 году в Воронеже, в 2012 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Крившина - обладательница серебряной медали Игр в Токио, она является мастером спорта России международного класса. Россиянка - четырехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы.

Сотников начал заниматься плаванием в 2010 году, он является обладателем бронзы Паралимпиады в Токио, а также чемпионом России. Ключевую роль в приобщении к спорту сыграла его мать. Гарипов - чемпион России, он начал заниматься спортом в 2011 году.

Сборная России идет на третьем месте в медальном зачете Игр в Токио, завоевав 25 золотых, 14 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (59-37-32), вторыми идут британцы (29-23-27). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.